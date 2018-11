Il Cagliari ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, il rinnovo di contratto di Joao Pedro. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore João Pedro ha firmato il rinnovo contrattuale che lo lega al club sino al 30 giugno 2022.

Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, João ha sinora giocato in rossoblù 127 partite, segnando 34 reti e fornendo 15 assist vincenti ai compagni.

Tecnica, dribbling, fantasia, capacità di vedere la porta: sono queste le caratteristiche che gli hanno permesso di brillare con la maglia numero “10” addosso, impiegato da trequartista, come seconda punta e anche da mezz’ala. In questi anni ha sviluppato senso di appartenenza e attaccamento ai nostri colori. Con grande forza d’animo e coraggio ha saputo superare gli ostacoli che la sorte gli ha messo davanti.

Parabéns, #JP10!".