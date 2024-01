Cagliari, UFFICIALE: risolto il contratto di Capradossi

Il Cagliari ha da poco annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Elio Capradossi. Nessuna presenza per il difensore centrale classe '96 in questa stagione con i sardi, mentre l'anno scorso in Serie B erano stati 16 i gettoni complessivi. Ora però, volge al termine la sua esperienza in rossoblù, che durava da quando a settembre 2022 venne prelevato dallo Spezia. Prodotto del vivaio della Roma, nel suo passato si contano anche alcune esperienze con le maglie di Bari e Spal. Nel futuro di Capradossi c'è la Serie B, campionato da cui sono arrivati svariati interessamenti nel corso dell'attuale sessione di mercato. Libero dai vincoli che lo legavano al Cagliari, ora Capradossi sarà libero di valutare le offerte e scegliere la sua prossima destinazione



IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale diramata dal club: "Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Elio Capradossi. Arrivato in Sardegna la scorsa estate, il difensore ha totalizzato in rossoblù 17 gare, dando così il suo contributo alla pronta risalita della squadra nella massima serie. Il Club augura ad Elio il meglio per il continuo della sua carriera".