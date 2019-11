Si ferma Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari non prenderà parte agli impegni con la nazionale uruguayana per un infortunio muscolare. Questo il comunicato del club: "Il calciatore Nahitan Nández, uscito dal campo al 38’ del secondo tempo di Cagliari-Fiorentina, è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica “Sant’Elena” a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra.



Il centrocampista rossoblù non prenderà parte al ritiro con la Nazionale dell’Uruguay e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".