L'allenatore del Cagliari ultimo in classifica, Claudio Ranieri ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Fiorentina nel posticipo di campionato in Serie A: "Dobbiamo parlare poco e lavorare di più, mi porto a casa la voglia di Prati e Oristanio entrati nella ripresa. Devo ancora trovare la mia squadra. Ora ci prepareremo alla prossima partita con la Roma, sarà dura anche domenica".



"Non vogliamo retrocedere, chiediamo scusa ai nostri tifosi perché non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Ringrazio Firenze per la bellissima accoglienza, faccio i complimenti alla squadra viola".