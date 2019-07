Il Cagliari è pronto a chiudere il colpo Nandez dal Boca Juniors che ha di fatto annunciato il suo approdo in Italia. Il club del presidente Giulini, tuttavia, non ha intenzione di fermarsi e secondo Tuttosport ha pronti altri due colpi di livello top. Si tratta di Gregoire Defrel con cui è viva la trattativa con la Roma, ma soprattutto di Radja Nainggolan, per cui si dovrà trattare con l'Inter e con il giocatore per stabilire come soddisfare le richieste su cifre e ingaggio.