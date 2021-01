Luca Ceppitelli vede la luce in fondo al tunnel. Il difensore si è ripreso il posto in squadra dopo l'infortunio ed essere finito sul mercato, ma l'interesse di Fiorentina e Parma non si è concretizzato. Così, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a febbraio si studierà il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Intanto Asamoah ha ultimato le visite mediche e ieri si è allenato: la firma sul contratto è vicina. ​In uscita Pajac verso il Brescia di Cellino, Caligara richiesto dal Pisa sempre in serie B.