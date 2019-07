Dopo il pomeriggio di pausa, il Cagliari è tornato al lavoro questa mattina al campo di Celledizzo a Pejo per la prima seduta della giornata.



L’allenamento si è aperto con l’attivazione: il gruppo ha svolto un circuito di mobilizzazione. Quindi la parte tattica: esercitazioni sulla fase difensiva didattica e situazionale. Infine, trasferimento in palestra per una serie di lavori di forza.



È arrivato in ritiro anche il nuovo acquisto Guglielmo Vicario che si è allenato questa mattina seguito dal preparatore dei portieri, Walter Bressan.



Questo pomeriggio è in programma una nuova sessione di allenamento.