In serie B il Frosinone accoglie il difensore Tiago Casasola (Lazio) e il centrocampista Matteo Ricci, svincolatosi a parametro zero dallo Spezia). Quest'ultimo era stato cercato anche da Bologna e Cagliari, pronto a ingaggiare il difensore uruguaiano Martin Caceres (l'ex Juve e Fiorentina è pronto a svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto) dalla lista svincolati e l'attaccante Gianluca Scamacca in prestito dal Sassuolo che però deve ancora dare il via libera definitivo.