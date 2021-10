Cagliari-Venezia 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 19' p.t Keita Baldé (C) 45' s.t + 2 Busio (V)



Assist: 19' p.t Caceres(C), 45' s.t + 2 Heymans (V)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni (41' s.t Altare); Nandez, Marin, Strootman (41' s.t Grassi), Deiola (27' s.t Zappa), Lykogiannis; Joao Pedro, Keita

Baldè (20' s.t Pavoletti) All. Mazzarri



Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Ceccaroni, Svoboda, Mazzocchi; Kiyine (1' s.t Crngoj), Ampadu (9' s.t Vacca), Busio; Aramu (32' Heymans), Okereke (1' s.t Henry), Johnsen (35' Forte). All. Zanetti



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo



Ammoniti: 22' p.t Nandez (C), 23' p.t Ceccaroni (V), 30' p.t Kiyine (V), 5' s.t Strootman (C), 7' s.t Ampadu (V), 23' s.t Johnsen (V), 25' s.t Aramu (V)