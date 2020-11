Cagliari-Verona 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 30' p.t Cerri (C), 29' s.t Colley (V), 45' s.t +3 Sottil (C)



Assist: 30' p.t Sottil (C)



Cagliari (4-2-3-1): Vicario; Zappa, Walukiewicz, Pisacane (26' s.t Tripaldelli), Carboni; Oliva (35' s.t Ounas), Rog; Tramoni (20' s.t Nandez), Joao Pedro, Sottil; Cerri (26' s.t Pavoletti). All. Di Francesco



Verona(3-4-3): Pandur; Cetin (1' s.t Dimarco), Dawidowicz (1' s.t Ceccherini), Amione (1' s.t Di Carmine); Faraoni (dal 27' s.t Tameze), Danzi , Veloso, Udofie; Colley, Bertini (30' s.t Barak), Salcedo. All. Juric



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna



Ammoniti: 15' p.t Danzi (V), 40' p.t Amione (V), 41' p.t Dawidowicz (V), 8' s.t Joao Pedro (C)



Espulsi: /