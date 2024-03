Cagliari-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie A. I sardi sono sedicesimi in classifica con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte), con 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Verona ha gli stessi punti e un cammino analogo, con la differenza di aver vinto lo scontro diretto all'andata.in casa del Cagliari in Serie A è favorevole ai padroni di casa, che hanno ottenuto 9 vittorie a fronte delle 5 dei veneti e di 3 pareggi. Il Cagliari tuttavia non batte il Verona in casa in Serie da 7 anni: l'ultimo successo risale al 5 novembre 2017 (2-1 con goal di Ceppitelli e Faragò a ribaltare il vantaggio iniziale siglato da Zuculini).

• Partita: Cagliari-Verona• Data: 1 aprile 2024• Orario: 15.00• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)• Streaming: DAZN, Sky Go, NOWLa partita Cagliari-Veona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Un'ulteriore possibilità per vedere Cagliari-Verona in diretta streaming è rappresentata da NOW.

La telecronaca di Cagliari-Verona su DAZN sarà curata da Alberto Santi. Sky invece affiderà la telecronaca a Federico Zancan, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.Ranieri dopo gli impegni delle nazionali perde Shomurodov per una botta al piede. In difesa Wieteska con Dossena. Nandez a centrocampo. Lapadula sarà l'unica punta, alle sue spalle i recuperati Gaetano e Luvumbo. Mina parte dalla panchina, così come Oristanio. Problemi per Baroni, che perde per infortunio due titolari come Suslov e Folorunsho. In attacco Swiderski si candida per il ruolo di centravanti, mentre sulla trequarti Dani Silva, Noslin (favorito su Henry) e Lazovic agiranno da trequartisti.

Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Luvumbo, Gaetano; Lapadula.Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Dani Silva, Noslin, Lazovic; Swiderski.