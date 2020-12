Dopo il lunedì di riposo, sono ricominciati gli allenamenti del Cagliari: questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato. I rossoblù domenica saranno di scena alla Sardegna Arena contro l’Inter, nel lunch match dell’undicesima giornata.



Due i gruppi di lavoro seguiti da mister Di Francesco e il suo staff: i calciatori maggiormente impegnati nella gara di domenica scorsa contro l’Hellas Verona hanno svolto un allenamento di tipo metabolico. Per il gli altri il programma ha previsto degli esercizi di attivazione tecnica, parte atletica e serie di partitelle a tema.



Si è allenato con la squadra Fabio Pisacane, lavoro personalizzato per Ragnar Klavan e Zito Luvumbo.



Domani mattina una nuova seduta di lavoro.