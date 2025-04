Cagliari, Vinciguerra re di coppa: Insigne, Barella, la Sardegna e i gol a Milan e Juventus

IlPrimavera ha trionfato meritatamente nella finale della Coppa Italia di categoria battendo per 3-0 il Milan e alzando al cielo di Milano nella cornice dello storico impianto dell'Arena Civica il suo primo titolo assoluto in questa competizione. Protagonista di questa favola è stato il capitano della squadra allenata da Fabio Pisacane,, che dalla Sardegna è stato "adottato" e con cui oggi ha un legame più che speciale.Vinciguerra nasce a Napoli ile cresce fin da piccolo nellasocietà dell'hinterland napoletano. A 13 anni sbarca in Sardegna e approda prestissimo nelin cui si ritaglia, di anno in anno, sempre più un ruolo centrale fino a diventare quest'anno il capitano della rosa.

, anzi è più una, molto rapida e bravo ad attaccare gli spazi allargandosi spesso lungo le corsie esterne. Proprio per questa sua peculiarità e per la provenienza è stato paragonato spesso in carriera a, ma un paragone che potrebbe essere più centrato per noi è forse ilvisto a Parma.Vinciguerra ha un legame molto stretto con, non a caso il centrocampista dell'Inter era presente sugli spalti dell'Arena Civica non solo per tifare per il suo Cagliari (con cui è legatissimo e per cui a fine partita ha dichiarato: "Siete riusciti a fare ciò che sognavo e che io non sono mai riuscito a fare), ma anche perchéA fine partita non a caso è arrivata la conferma a Sportitalia: "Io e Barella lui siamo molto simili caratterialmente, gli ho chiesto qualche consiglio, ma in realtà quando ci vediamo non parliamo di calcio, ma di famiglia. Mi ha sempre trasmesso la voglia di vincere per il popolo di Cagliari".

La stagione di Vinciguerra è da 9 gol e 2 assist ma in questi ci sono i due più importanti della sua stagione che hanno punito prima lanella semifinale della Coppa Italia, sia ilnella finalissima. Due giocate simili, con un dribbling a rientrare dalla sinistra verso il centro scappando in verticale e destro a giro sul palo lontano per battere il portiere. E il sogno di arrivare ai Playoff scudetto con i suoi gol non è ancora tramontato.