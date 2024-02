Cagliari: Yerry Mina e Gianluca Gaetano arrivano per sei mesi. Ecco perché è saltato l’affare Antonin Barak con la Fiorentina

Antonio Cinus

Giovedì 1 febbraio, ore 20. Chiude ufficialmente il mercato invernale. Il Cagliari, che fino al mattino non aveva ancora compiuto un solo acquisto, riesce a smuovere le acque e a portare qualche rinforzo alla corte di mister Ranieri. Una giornata movimentata, fatta di vari nomi e trattative, e che alla fine ha visto arrivare in Sardegna Yerry Mina e Gianluca Gaetano.



L’uscita di Edoardo Goldaniga, e la risoluzione con Elio Capradossi, doveva portare numericamente un nuovo difensore in Sardegna e così è stato. Quella che ha portato Yerry Mina a Cagliari è stata una trattativa improvvisa ed abbastanza veloce, senza grandi ostacoli. Il difensore colombiano non rientrava più nei piani della Fiorentina e la società nelle ultime ore stava cercando una nuova sistemazione per il giocatore. Il d.s Nereo Bonato ha fiutato l’affare chiudendo l’arrivo di Mina in Sardegna a titolo definitivo. Un contratto della durata di 6 mesi per rilanciarsi dopo un avvio di stagione martoriato da infortuni vari e una gerarchia difensiva non scalata - complice anche l’ottima prima parte di campionato dei compagni di reparto - con la possibilità di restare con la maglia rossoblù un ulteriore anno in caso di salvezza. Un rinforzo di esperienza (ex Barcellona ed Everton) che andrà a rinforzare un reparto che, dopo tutti questi mesi, ha bisogno di trovare anche un leader che possa far dimenticare i molti errori commessi in fase difensiva.



L’obiettivo del club era quello di aggiungere un tassello in ogni reparto ed anche per il centrocampo la missione è stata portata a buon fine. Settimane ad inseguire Idrissa Touré del Pisa per poi trovare il muro finale dei toscani. L’accordo con il giocatore tedesco è stato trovato da subito ma la società ha bloccato la sua partenza in quanto non ha trovato il giusto sostituto. Un affare che, viste le circostanze, si potrebbe perfezionare la prossima estate. Ecco perché Bonato ha virato con decisione su Gianluca Gaetano del Napoli. I partenopei cercavano una soluzione di sei mesi, un prestito secco per far giocare con più continuità il ragazzo. Gaetano ha scelto così di rifiutare la destinazione Granada per approdare in Sardegna e restare nel campionato italiano.



Il mercato finale non è stato tutto rose e fiori. Alla fine non è arrivato in rinforzo offensivo come molti tifosi speravano. Luvumbo è ancora impegnato in coppa d’Africa, Oristanio è fermo ai box e Shomurodov alla fine resterà nell’Isola. Serviva urgentemente una punta per dare maggiore linfa ad un reparto apparso sottotono ma la missione non è andata a buon fine. Inoltre i sardi sono stati veramente vicini all’acquisto di Antonin Barak dalla Fiorentina, un giocatore che avrebbe innalzato il livello tecnico della rosa e che avrebbe dato sicuramente una maggiore spinta offensiva. L’affare sembrava fatto, c’erano tutti i sì necessari per il trasferimento ma, il mancato acquisto di Albert Gudmundsson da parte dei viola, ha fatto saltare tutto nelle ultime ore. Anche in questo caso senza nessun sostituto chi ci ha rimesso è stato il Cagliari. Nel frattempo il giovane Jacopo Desogus, dopo essersi ripreso dall’infortunio, andrà a farsi le ossa in Serie C. Nell’ultimo giorno è stato infatti reso ufficiale il suo passaggio in prestito al Gubbio.



Mina e Gaetano in entrata, Pereiro, Capradossi, Goldaniga e Desogus in uscita. Questo il mercato invernale effettivo dei sardi che ora dovranno concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo salvezza.