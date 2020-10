Gabriele Zappa, difensore del Cagliari di scuola Inter, parla ai microfoni di Sky Sport anche di passato e futuro al termine della partita vinta dai sardi 3-2 contro il Torino: "Perché non sono rimasto all'Inter? Non ho debuttato in prima squadra e ho avuto l'opportunità di andare a Pescara a giocare tra i grandi, penso sia stata la cosa giusta. Ho sempre avuto Maicon come punto di riferimento per il ruolo. Il futuro? Ora non mi interessa. Penso solo al Cagliari e a conquistarmi lo spazio qui, dando il massimo delle mie qualità e del mio impegno per questa società che ha creduto in me dopo la mia prima stagione da pro a Pescara, che è stata molto importante".