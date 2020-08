Al termine del ko contro il Milan,ha parlato ai microfoni di Sky, parlando della scelta di Giulini di cambiare allenatore del Cagliari : "E' nel diritto di ogni presidente decidere il meglio della società, se ha deciso così è perché ha avuto buoni motivi. Non ho niente da rimproverarmi, in questo periodo era complicato fare di più di quanto fatto. L'unico difetto è stato fare 10 punti subito e metterci in posizione tranquilla. Ringrazio i ragazzi"."Passare due mesi e mezzo da solo ad Asseminello per il lockdown, ritrovare la squadra a metà maggio dopo non aver vinto 12-13 partite, non riuscire a fare amichevoli, perdere determinati giocatori, non vedere la famiglia per molto tempo...è un'esperienza che mi porterò tempo, allenare i ragazzi in queste condizioni è complicato. Ma in certi momenti i ragazzi hanno fatto vedere di avere potenzialità, spero possano arrivare dove il presidente spera. Aggiungo una postilla: forse ho fatto male ad accettare un contratto fino a giugno con una clausola quasi impossibile, il settimo posto. A volte ti fai prendere dalla mano, ma si tratta sempre di esperienze".