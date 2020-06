Il tecnico delWalterdopo la vittoria per 4-2 contro il Torino ha parlato così a Sky Sport: "Nandez e Nainggolan hanno aperto all'Europa? Come faccio ad andare contro i miei giocatori? Stanno bene, hanno ritrovato il divertimento e la leggerezza di giocare. Non si possono tenere 90 minuti ad alti livelli ma siamo contenti: abbiamo vinto una partita fondamentale ed è la seconda consecutiva"."Sono andati un po' tutti al di là delle aspettative. Hanno giocato un primo tempo scientifico. È un periodo difficile, nel quale ci vuole coraggio perché con un infortunio rischi di saltare tante partite. Poi non voglio dire nulla, ma Carboni ha fatto una partita spettacolare"."L'ultimo cambio l'ho ritardato perché anche Ceppitelli non stava bene. Gli ho chiesto di stringere i denti e questa squadra ha dei valori. A Ferrara e qui chi ha preso botte è rimasto in partita. Portiamo avanti il nostro discorso su questo tipo di valori. Di questi tempi si rischia sempre: in un quarto d'ora di prendere un'imbarcata"."Anche alla Samp avevo grandi qualità, ma questa squadra a Cagliari ha un centrocampo fortissimo. Avere Nandez, Rog, Nainggolan e gli altri è tanta roba. Bisogna solo fare in modo che giochino bene insieme. Come mai Walukiewicz e Carboni e non Cacciatore? A Fabrizio l'ho spiegato: ho bisogno di te in panchina perché se la partita si mette in un modo, ho bisogno della tua esperienza"."Devo chiamare Zhang (ride, ndr). A parte gli scherzi, voglio pensare alle prossime partite perché qua sto davvero bene"."È un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Di personalità ne ho anche io, ma quando hai in campo giocatori come lui o Joao Pedro, il gioco lo organizzano loro. Io lo vedo molto dietro le punte. E oggi ha fatto una partita straordinaria".