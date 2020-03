ha dichiarato a Radio Rai: "Mi dispiace che in questo momento nel calcio ci stiamo focalizzando sui soldi e non stiamo pensando prima di tutto alla salute. Leggere di stipendi o di tagli in queste ore non è la priorità. Io quando ho firmato con il Cagliari, il 3 marzo, ho parlato con il presidente Tommaso Giulini e da persone intelligenti abbiamo inserito unaClausola che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, prevede un significativo taglio dello stipendio per il nuovo tecnico rossoblù rispetto al compenso previsto in una situazione di normalità."Io per natura sono ottimista. Non esserlo in questi giorni difficili significa non vedere un domani. Alla data della ripresa della Serie A al 3 maggio però non ho mai creduto. Voglio sperare di giocare quest’estate. E non venitemi a parlare di vacanze, tour de force o problemi di calendario. Parliamo di calciatori non di camionisti. Nessuno qui si alza alle 5 di mattina. Quando ripartiremo ci sarà una grande carica perché significa che abbiamo vinto tutti".Normale che Zenga speri in una ripresa. Non solo per la salute ma anche per riuscire a dimostrare al Cagliari di essere l’uomo giusto per il futuro e non solo il traghettatore per il post Maran. Zenga infatti in rossoblù ha firmato fino al 2021 ma la sua conferma dipende esclusivamente dalle 13 partite che mancano ai sardi in questa Serie A. L’opzione sulla sua conferma passa dalla classifica finale dei rossoblù. Una buona prova nell’eventuale ripresa gli consentirebbe una chance per la prossima stagione, e va sottolineato in questo senso che nell’ultimo periodo di isolamento ad Asseminello il legame con Carli e Canzi è molto rafforzato. Ma è inutile negare che un eventuale stop definitivo a questa stagione porrebbe il Cagliari davanti a un bivio, e la volontà del club di iniziare con un nuovo progetto da zero è forte. Lo strano caso di Walter Zenga: è l’allenatore del Cagliari, ma potrebbe non guidarlo mai in una gara ufficiale.