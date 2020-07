L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga ha dichiarato in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo: "Loro giocano bene a calcio, con le idee chiare. De Zerbi può proporre le sue, la squadra ha una sua mentalitò sbarazzina, non ha l'assillo di arrivare a chissà quali traguardi, dunque va in campo con la mente sgombra e il piacere di divertirsi. Noi stiamo patendo un po' di stanchezza, più mentale che fisica: giocando ogni tre giorni era da mettere in conto. Abbiamo analizzato e visualizzato gli episodi dell'ultima sconfitta con la Sampdoria per cercare di non ripetere gli errori nelle prossime partite. Senza Nainggolan è ovvio che bisogna prendersi diverse responsabilità. Potremmo cambiare qualcosa, ci abbiamo pensato anche in considerazione del fatto che in tanti sin qui hanno giocato sempre".