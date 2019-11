Gianfranco Zola, ex trequartista e capitano del Cagliari, parla a Sky Sport del terzo posto dei sardi in campionato: "Il Cagliari merita questa posizione in classifica, gioca bene e fa tanti gol. Sono migliorati tantissimo. Maran in primis è un allenatore molto capace, bravissimo a organizzare la squadra. Credo che poi ci sia anche molto merito di Nainggolan che ha dato personalità e carisma. I centrocampisti stanno crescendo e fanno un grandissimo lavoro. Pur senza Pavoletti sono competitivi, dal suo infortunio la squadra ne è uscita più forte".