In Serie B è tempo di countdown. Dopo una lunghissima stagione la serie cadetta sta per calare il sipario e quindi decretare la terza promossa nella massima serie italiana. Tra le due squadre rimanenti troviamo il Cagliari di Claudio Ranieri, che nella semifinale ha compiuto un vero e autentico capolavoro.

Rivolgiamo brevemente il nastro. Match di andata, alla fine del primo tempo il Parma, dopo aver imposto il proprio gioco, si trova sul risultato di 2 a 0. In molti pensano che sia finita qui, svanita la corsa alla Serie A ed invece ecco l'ennesimo colpo di genio di mister Ranieri. I cambi all'intervallo sono un vero e proprio toccasana e la squadra cambia ritmo. Luvumbo al 68 ri accende le speranze ma è nel finale che accade veramente di tutto. Prima il solito Lapadula su rigore al minuto 85 e poi ancora l'angolano al 90esimo minuto fanno esplodere i tifosi rossoblù. 3 a 2 finale e doppio risultato utile in casa del Parma.

Il ritorno sarà una vera e proprio sofferenza perché i ducali mettono anima e corpo per provare la rimonta sui rossoblù. Saranno Radunovic e la linea di porta a salvare i sardi. Finale conquistata con merito e con tanto tanto sudore.

Ora è quindi l'ultima battaglia. Contro un Bari che in semifinale ha dovuto sudare anch'esso più del previsto. Sconfitta esterna contro il Südtirol e rimonta (in 10 uomini) in casa propria. La terza classificata, l'unica che per un attimo ha dato l'illusione di poter dare fastidio al Genoa, seconda della classe.

Questa sera all'Unipol Domus ci sarà nuovamente il tutto esaurito. Biglietti venduti nel giro di poche ore e tifosi che, come contro Venezia e Parma, sono pronti a trascinare i propri giocatori verso quel sogno chiamato Serie A. Una stagione iniziata malissimo e salvata da Claudio Ranieri con lui ora è più che lecito crederci. Domenica il sipario calerà con il match di ritorno a Bari. Bari, ci ricorda qualcosa. Ebbene sì, l'ultima volta che il Cagliari scese in B e conquistò la A in un anno accade proprio a Bari. Un déjà vu.

In difesa al posto dello squalificato Dossena giocherà Goldaniga, a centrocampo favorito Deiola per completare il reparto con Makoumbou e Nandez. Mancosu alle spalle di Lapadula (che verrà premiato per il titolo di capocannoniere) e uno tra Luvumbo e Pavoletti.

Ora è il tempo della verità, il tempo di mettere ancora di più anima e corpo in campo. Il purgatorio in Serie B può durare, nuovamente, solamente un anno. Il Cagliari per la storia, il Cagliari per i propri tifosi.