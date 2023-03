Ancora tu, non mi sorprende sai. Il Cagliari di Claudio Ranieri incanala la seconda vittoria consecutiva, un avvenimento molto raro in questa stagione. I rossoblù sono stati capaci di vincere due gare di fila solamente in tre occasioni (contando questa). La vera notizia però non è il fatto che il Cagliari sia stato capace di vincere due partite, bensì il ritorno alla tanto attesa vittoria lontano da casa. Dopo oltre 6 mesi i sardi tornano a vincere in trasferta, incredibile.Incredibile perché i punti dalla promozione diretta in Serie A sono 11. Incredibile perché con un rendimento “normale” in trasferta i sardi sarebbero potuti essere benissimo tra le prime due della classe. Tutto ciò fa aumentare i rimpianti. Però basta, nel senso, è giunto il tempo di finirla di piangere sul latte versato e provare a salvare il salvabile. Il Frosinone diciamocelo è ormai ad un passo dal ritorno in Serie A ed il Genoa sta tenendo ben saldo il suo secondo posto. Certo, nulla è perduto ma servirebbe non perdere più punti e soprattutto una serie di coincidenze nelle partite altrui.Ancora tu, non mi sorprende sai. Doppia vittoria con lo stesso identico tabellino dei marcatori. La vittoria ottenuta in casa della Reggina, strano non aver risvegliato una squadra in piena crisi, è stata come una fotocopia di quella ottenuta la settimana prima in casa contro l’Ascoli. Una doppietta di Lapadula ed i gol di Mancosu e Zappa. Otto gol in due partite, e cosa sta succedendo.Due vittorie che comunque danno fiducia alla squadra ed ai tifosi in vista dell’imminente conclusione della cosiddetta "regular season”. Perché l’obiettivo stagionale minimo, ovvero quello della qualificazione ai playoff va raggiunto ma soprattutto va raggiunto nel migliore dei modi. L’ideale sarebbe arrivare 3° o 4° per entrare in gioco direttamente nelle semifinali. Per fare ciò sarà fondamentale non sbagliare le prossime gare. Il prossimo match sarà già decisivo sotto questo punto di vista. All’Unipol Domus arriverà la grande sorpresa (ormai realtà) SudTirol, attualmente al terzo posto a + 6 punti proprio dai rossoblù. Una match dove sarà vietato sbagliare sia per evitare di mandare all’aria l’ottimo lavoro delle ultime settimane sia per evitare di restare al margine per la qualificazione playoff, visto il misero vantaggio di 4 punti dalla nona posizione in classifica.Nel frattempo arriva l’ultima pausa del campionato per le nazionali. Peccato, arriva proprio nel momento migliore dei sardi. La speranza è che tutti i pezzi rossoblù tornino interi dalle proprie nazionali e che l’entusiasmo ottenuto in questo periodo non svanisca nel nulla.