Che il Cagliari di mister Ranieri faccia soffrire i propri tifosi prima di gioire è ormai diventato un classico. I rossoblù nel match di Coppa Italia non riescono a battere il Palermo nei tempi regolamentari e devono ricorrere all'extra time. Non solo, perché prima passano in vantaggio con Dossena, poi si fanno rimontare al 122' ma decidono di regalare l'ennesimo colpo di coda con. Insomma, l'ennesimo infarto direi altro che colpo di coda.Il Cagliari vince ma non convince ancora totalmente per il piano di gioco. Certo siamo all'inizio ma lunedì inizia il campionato. Lavedrà probabilmente in campo qualche titolare in più. Contro il Palermo è mancato il perno dell'attacco. Pavoletti non è apparso in forma e non ha saputo, per ora, usufruire della scia del gol promozione per continuare a segnare. Il centrocampo ogni tanto ha lasciato qualche spazio di troppo mentre la difesa non è apparsa impeccabile, anzi, alcune volte era fuori posizione.che in questi giorni Ranieri avrà sicuramente limato. Il mister è infatti soddisfatto della squadra, della tenuta e soprattutto di come ha reagito subito dopo il gol del pareggio. Negli ultimi 15 giorni poi potrebbe arrivare qualche rinforzo decisivo, anche perché Altare e Lella sono ormai prossimi al passaggio al Venezia.Lunedì sarà importante l'approccio alla gara, la gara del ritorno in Serie A. Il Torino è unae certamente vorrà da subito conquistare i tre punti. I maggiori dubbi riguardano l'attacco e sull'impiego dal primo minuto o meno dell'angolano. Si gioca il posto con Shomurodov (ancora indietro di condizione) e Oristanio. Certo del posto Pavoletti.A centrocampo, di ritorno dall'infortunio, ed, che, come in Coppa Italia verrebbe avanzato sulla linea dei 4 di centrocampo. Sulemana e Deiola si giocano una maglia da titolare mentre Nandez e Makombou sono gli altri due titolari. In difesa Zappa e Augello ai lati, Dossena ed Obert al centro della difesa.Intanto per la difesa è vicinodell'Az Alkmaar. Se così fosse per completare la rosa definitiva mancherebbe solamente un attaccante. In cima alla lista dei desideri resta Colombo del Milan, anche perché Petkovic, è pronto a volare in Spagna.Intanto è tutto pronto per l'inizio del campionato, con la speranza di non dover soffrire più del dovuto e raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile