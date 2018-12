Dopo sedici giornate di Serie A è caduta l’imbattibilità casalinga del. È servito il miglior, la seconda forza del campionato, per avere la meglio della banda diaveva probabilmente sottovalutato la trasferta alla, schierando una formazione caratterizzata da un ampio turnover (anche a causa del precedente impegno in Champions League).. E' servita una mini-rivoluzione nel secondo tempo, con Carletto che ha gettato nella mischia l'artiglieria pesante, conche hanno preso il posto di Diawara, Ounas e Malcuit., un gran gol che ha inevitabilmente, a conferma che quell’imbattibilità non è mai stata un caso. Non solo, in casa rossoblù possono recriminare - col senno di poi - per aver affrontato una corazzata del calibro delsenza alcuni elementi chiave:squalificati,infortunati., con quest'ultimo che conferma le sue doti di abile stratega.Tra le diverse note positive, ancora una volta va evidenziata la. Una gara da vero leader, nonostante la giovane età: primo tempo sufficiente, quasi a voler prendere le misure al diretto avversario, quell'che fino a ieri aveva fatto impazzire qualsiasi centrocampista si fosse trovato di fronte; poi una ripresa da urlo, con il gioiello rossoblù cheNon a casoè finito da tempo nel mirino di tanti top club (Inter e big della Premier su tutte), ma ora. "Barella ha fatto un'ottima gara, come sempre d'altronde. E' un grandissimo giocatore", sono state le parole del tecnico delnella conferenza stampa al termine del match, quasi a voler evidenziare la propria stima nei confronti del giocatore sardo. In ogni caso, nonostante le sempre più insistenti voci di mercato,. Ma in estate gli scenari potrebbero essere decisamente diversi.