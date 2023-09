Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta ecco arrivare. Il Cagliari non riesce a tenere inviolato il proprio fortino e, squadra sulla carta più forte e che sul campo ha dimostrato di essere ben più equilibrata dei sardi.Eppure la sorpresa di giornata poteva essere dietro l'angolo. Il Cagliari, schierato da Ranieri con un 3-5-2, parte a razzo e non si lascia imbrigliare dagli avversari. Basta il troppo studio, si passa anche alla pratica. Ecco che quindi(strano che si tiri in porta eh) con il solito. Bolide mancino e Sportiello battuto. Esplode l'Unipol Domus.E ora ? Bisogna soffrire e portare il vantaggio almeno all'intervallo. Invece ecco arrivare i soliti, dettati forse dalla troppa pressione in campo. Pulisic mette in mezzo un cross velenoso e, che sigla così il primo gol in Italia. Passano pochi minuti e prima dell'intervallo arriva addirittura il vantaggio ospite. Cross di Reijnders, leggera deviazione del portiere serbo (influente) e raddoppio rossonero con Tomori. Il Cagliari ha mollato la presa.Ranieri prova a dare la scossae passando ad un modulo più offensivo, con un 4-3-1-2 pronto a diventare 4-3-3 all'occasione. Il neo entrato riesce a dare più velocità ed equilibrio alla squadra. Entusiasmo però smorzato quasi subito dal gol da fuori area di Loftus-Cheek, che di fatto chiude anzitempo il match. I rossoblù proveranno qualche affondo, ma sempre in maniera timida. Peccato, perché mantenendo il vantaggio nella prima frazione di gioco forse il tutto sarebbe stato diverso.. Ad oggi il Cagliari è ultimo in classifica, sorpassato anche dall'Empoli. Ranieri si dice soddisfatto dei suoi, capaci comunque di tenere, almeno inizialmente, testa ad una squadra come il Milan. L'atteggiamento rispetto alle gare precedenti è cambiato e la speranza è di vedere i rossoblù propositivi anche nelle prossime gare. Serve smuovere la classifica, servono punti e lunedì sarà tempo di trasferta, quella in casa della, campo che le ultime volte ha sempre portato bene ai sardi.