Si dice che a piccoli passi alla fine si arriva al traguardo. Vero, maIl pareggio ottenuto ieri sera contro il Verona ha lasciato tante note positive anche se dobbiamo dire che tre punti in tre partite sono veramente pochi.In molti pensavano che la beffa arrivata al 90esimo contro la Salernitana potesse aver lasciato degli strascichi tra i giocatori ed invece, ed invece, molto probabilmente,Il Cagliari è sceso in campo in maniera ordinata e pulita, a tratti forse troppo difensivista, ma nel complesso è riuscito a mostrare qualche traccia di gioco in più rispetto alle precedenti uscite., strepitosa ieri la prova dei tre centrali e di Radunovic (Cragno out per motivi personali), che insieme hannoIn fase offensiva invece la squadra ogni tanto. Joao Pedro e Keita Baldé corrono e lottano su ogni pallone ma certe volte, su certi cross, non possono fare nulla., ultimamente lanciato solamente verso la fine della gara. Togliere Keita per inserire Pavoloso? O togliere un centrocampista e passare al 4-3-3? Ecco, quest’ultima opzione non sarebbe male.Una mossa che con il match contro la Salernitana è stata effettuata un po' a sorpresa a gara in corso sullo 0 a 0. Con l’ingresso di Pavoletti e lo spostamento di Joao e Keita come ali (o in alternativa con il brasiliano trequartista) i rossoblù eranoEcco, perché non proporre questa alternativa anche dal primo minuto ed affrontare la gara in maniera più spregiudicata?ma a volte, in certi momenti bui della stagione, bisogna rischiare, o almeno provarci durante la gara. Il pareggio contro il Verona in trasferta è ottimo sia per la classifica, che comunque si muove, sia per il morale della squadra madi più perché per salvarsi servono le vittorie e non solo i pareggi.Intanto, capace di riuscire a lavorare sulla testa dei giocatori e su una fase difensiva che, al momento del suo arrivo, risultava essere troppo “ballerina”. Ora se al Cagliari visto ieri si aggiungeranno un po’ più di offensività e spregiudicatezza, beh, allora ben prestoverso zone più tranquille della classifica.