Lucas Castro vede il Cagliari. Una lunga telenovela, quella che coinvolge i rossoblù e il Chievo e che ha come protagonista principale il centrocampista argentino classe '89, rinforzo chiesto espressamente dal neo tecnico Rolando Maran. Dopo una fase di stallo, ora la trattativa si è incanalata nella giusta direzione: tra le parti è stata raggiunta un'intesa di massima per il cartellino di Castro. Un'operazione da 6-7 milioni di euro, ormai siamo in dirittura. I due club dovranno rivedersi nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore per limare gli ultimissimi dettagli, poi arriverà anche il tanto atteso nero su bianco e Maran avrà finalmente a disposizione un elemento di sua totale fiducia. Da valutare l'eventuale inserimento nell'affare di una contropartita tecnica: in questo senso si è fatto largo il nome di Marco Andreolli, che potrebbe così percorrere la strada inversa e vestire nuovamente la maglia clivense dopo l'esperienza dal 2010 al 2013. Ma intanto, Castro è sempre più vicino al Cagliari, per lui pronto un contratto triennale da circa 800 mila euro a stagione.



I rossoblù, dunque, si apprestano a formalizzare il secondo colpo in entrata dopo Darijo Srna, che arriva dallo Shakhtar Donetsk a parametro zero (presentazione ufficiale prevista per lunedì, ore 16, alla Sardegna Arena). Non era certo un segreto che la dirigenza rossoblù stesse cercando di portare Lucas Castro alla corte di Rolando Maran, uno degli elementi che il tecnico di Trento conosce meglio - avendolo allenato sia al Catania che al Chievo - e che può agevolare la comprensione delle idee calcistiche del neo allenatore cagliaritano. E mentre ci avviciniamo a grandi falcate verso la definitiva fumata bianca, El Pata si dedica alla sua grande passione oltre il calcio: la musica. Il centrocampista di La Plata ha infatti pubblicato sul suo nuovo canale ufficiale Youtube una canzone inedita, nel video di "Sole d’estate", girato a Verona, dove compare anche l’amico ed ex compagno di squadra Papu Gomez. Il Cagliari si appresta ad abbracciare Lucas Castro, musica e fantasia per Maran.