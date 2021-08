E’ un punto dolce/amaro quello che il Cagliari ha conquistato nel tardo pomeriggio di ieri alla Unipol Domus. Certo,ma sinceramente ritengo che bisogna essere più amareggiati per i due punti persi che per il punto guadagnato.Perché ? Perché non puoi far fare il gioco da subito agli avversari,. Lo Spezia ha mostrato freschezza e voglia di vincere ma non dimentichiamo che gli spezzini, tra infortuni e problemi societari, si sono presentati in Sardegna con 16 giocatori, di cui 3 portieri e 2 primavera. Il Cagliari doveva fare leva su questo fattore, pochi giocatori, maggiore stanchezza, qualcuno fuori ruolo (vedi Bastoni) e fattore campo.Invece così non è stato, con un Cagliari che. La difesa ha lasciato qualche spazio di troppo, soprattutto nella parte di Walukiewicz, forse con la testa sul mercato, mentre il centrocampo non è riuscito a fare da cerniera come dimostrato nel match di Coppa Italia contro il Pisa.Ecco, è qui che Leonardo Semplici dovrà lavorare nei prossimi giorni. Questo dovrà essere il punto di forza dei sardi. Strootman ha confermato le aspettative, regalando alla società il regista ricercato da anni. Marin ha bisogno della licenza offensiva, perché i suoi inserimenti fanno veramente male agli avversari. Resta quindi da sciogliere il nodo del terzo centrale di centrocampo, conche potrebbe a breve diventare titolare scalzando Deiola come primo ma ottimo rincalzo. Servirebbe però uno sforzo in più e portare a Cagliari un altro centrocampista (Oliva è sempre in uscita, perché la stagione è strana e come sempre regala degli ostacoli che non si possono presagire).Per il resto si spera che in questi ultimi giorni di mercato si sistemi qualcosa perchéper rimediare agli eventuali errori. Servirà sistemare la rosa nei minimi dettagli. Se parte Simeone bisogna prendere urgentemente una punta di riserva. Idem in difesa, con Walukiewicz ai saluti servirà un altro centrale. Intanto, dico sembrano, perché il mercato è pazzo e tutto può ancora veramente accadere.