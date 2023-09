L’opaca prestazione contro il Bologna dovrà esseredi campionato. Il Cagliari di Claudio Ranieri ospiterà l’Udinese domenica prossima, alle ore 12.30, alla Unipol Domus.Le mura di casa. Quelle mura che, prima della partita contro l’Inter, era. Certo, un campionato di B sulla carta è molto più “facile” da affrontare ed infatti, alla prima vera e propria big affrontata, la striscia è sparita. Ciò non toglie che i rossoblù dovranno fare dell’Unipol Domus un vero e proprio fortino. In casa (ma non solo) dovranno essere conquistati importanti punti per. Il campionato è lungo ma prima si iniziano a macinare punti prima si potrà raggiungere l’obiettivo stagionale, quello della permanenza nella massima serie italiana.Nel frattempo lasta permettendo a Ranieri di limare alcuni errori visti nelle precedenti partita ma soprattutto di continuare a lavorare sul gruppo e sulla loro unione. Un lavoro non semplice vista anche l’assenza di Radunovic, Luvumbo, Makoumbou, Nandez, Shomurodov, Hatziadiakos, Wieteska, Obert, Oristanio e Prati, impegnati con le loro relative nazionali.L’obiettivo è quello di cancellare, tra errori individuali e di gruppo, che comunque non devono pesare sull’unione del gruppo ma anzi, devono servire subito da lezione per riuscire a fare ancora meglio nelle successive partite. Lo stesso Ranieri ha detto più volte che non ci devono essere grosse preoccupazioni, essendo all’inizio della stagione ed in effetti è vero. Ora che ha lapotrà lavorare anche lui al meglio, integrando i nuovi volti ai vecchi ma soprattutto potrà trasmettere le sue idee e valori a chi della Serie A non ha esperienza. Claudio Ranieri intanto continua a lavorare sul doppio modulo, passando, come abbiamo già visto, senza grossi problemi dal, sia ad inizio partita che durante gli incontri. Occhio però all’eventuale inserimento del trequartista in alcune gare, vista la presenza in rosa dicome Mancosu ed Oristano. L’esperienza e la bravura del mister è quella di studiare e di riuscire a leggere in anticipo le partite in anticipo per poi schierare un modulo diverso (e quindi mai fisso) in base all'avversario di turno.Nel frattempo arrivano anche alcunedal reparto dedicato all'infermeria. Petagna, uscito anzitempo nella sfida al Dall’Ara, è recuperato per la prossima giornata, mentrefuori da inizio stagione, potrebbe strappare la sua prima convocazione. La grande attesa invece riguarda Gianluca Lapadula, che sta provando a bruciare le tappe per poter dare una mano alla squadra il prima possibile, visti anche alcuni problemi offensivi (raramente si tira in porta) che la squadra sta dimostrando.