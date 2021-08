Manca ormai veramente pocoper quanto riguarda la stagione 2021/22. Sabato prossimo il Cagliari sarà infatti impegnato nel match casalingo di Coppa Italia contro il Pisa.in vista dell’inizio della Serie A, programmato per la settimana successiva.I giorni passano ma in casa Cagliari continuano ad esserci grossi problemi a centrocampo. Come tutti sappiamoancora prima di iniziare. L’infortunio patito al ginocchio in amichevole contro l’Augsburg sembra essere più grave del previsto ed il centrocampista croato è a serio rischio per tutta la prossima stagione. Un film già visto, in quanto lo scorso anno proprio dopo il suo infortunio tornò in terra sarda Radja Nainggolan.Il belga è ancora nelle mani dell’Inter, che, per liberarlo continuano a chiedere informazioni su. Per l'uruguaiano non è ancora stata trovata l’intesa sulla formula ma non è detto che alla fine si trasferisca a Milano. L’Inter infatti sta cedendoe potrebbe virare su Dumfries, lasciando Nandez in maglia rossoblù e intavolando a parte il discorso Nainggolan (che ha già rifiutato il Besiktas per tornare in Sardegna).in casa Cagliari. Il centrocampista è tornato dalla Copa America con qualche giorno di ritardo. Una vacanza extra, almeno sulla carta, una speranza Inter quella che invece potrebbe esser stata la realtà. Si, Nandez aveva già trovato un accordo con i nerazzurri, prima di un loro rallentamento per un mancato accordo definitivo con il presidente Giulini. Ed ecco quindiche, convocato per l’amichevole di ieri contro il Mallorca, ha deciso di non presentarsi all’appuntamento ad Asseminello, disertando la convocazione e mandando un segnale alla società, la stessa società che aveva promesso al giocatore di lasciarlo partire in caso di salvezza.. Ecco come personalmente la interpreto. Perché non partendo per la Spagna ha mancato di rispetto sia alla società che ai tifosi rossoblù. Certo, dietro c'è la grossa promessa del presidente ma intanto, prima della cessione, non puoi trattare così i tifosi che sino ad oggi ti hanno tanto amato. Ora la situazione si farà ancora più rovente perché bisognerà trovare una soluzione.Ora, a pochi giorni dall’inizio del campionato è veramente difficile gestire questa situazione. Sicuramente riceverà una bella multa, per poi magari scusarsi pubblicamente, anche perché… Nandez vuole l’Inter ma ora, come già detto prima, con i soldi di Lukaku, potrebbe veramente virare su altri obiettivi.Una cosa è certa. Nandez in caso di permanenza de dovrà farlo sul campo, non solamente a parole.