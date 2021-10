Così di botto? Ecco, è quello che ho vissuto mercoledì notte con il Cagliari. Perché alla fine è andata veramente così.Finalmente il Cagliari scende in campo conrispetto per tutti ma paura di nessuno. Si attacca sin da subito, anche con le grandi squadre. Alla fine bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, anzi, in questo caso di Walter.Il gol del vantaggio di Pavoletti aveva fatto esplodere l’Unipol Domus, tutto stava andando per il verso giusto.Strano a dirsi, perché i rossoblù arrivavano a questo delicatissimo match con le ossa rotte, privi di alcuni giocatori chiave come Godin, Caceres ma soprattutto Nahitan Nandez. Ma finalmente anche i sostituti si sono rivelati all’altezza, almeno per questa partita. Ultimi in classifica, con le ossa rotte ma avanti 1 a 0 contro la Roma, mettendo in pratica anche del bel gioco.Purtroppo in questo caso, certi errori fanno dei giri “brevi” e poi ritornano. Nel giro di 7 minuti, dal 71° al 78°, la Roma si porta in vantaggio grazie aidei sardi. Due gol su palle inattive, anche se, dobbiamo dire, che la punizione di Pellegrini è stata una vera perla. Il Cagliari mostra ancora una volta di non riuscire a cucire le ferite aperte, incapace di mettere una pezza in un “buco” che settimana dopo settimana sta diventando sempre più grande.Una fattore che, se sottovalutato ma soprattutto non curato, porterà i sardi verso la serie cadetta. Si sono visti i primi sprazzi dell’era Mazzarri ma forse sarebbe meglio iniziare a macinare punti.Davanti la mischia è ancora raggiungibile, basta poco.come la scorsa stagione perché alla fine non può andare bene ogni anno. Lunedì sarà la volta del Bologna, in trasferta, con la speranza che in settimana vengano studiati bene gli errori sulle palle inattive.