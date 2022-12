Non prendiamoci in giro. Il Cagliari da tempo stasul campo. Si tende a parlare di crisi solamente quando una squadra non riesce a portare a casa dei punti ma qui la situazione non è tanto lontana.. Un rollino di marcia veramente catastrofico. Prima ottobre e successivamente novembre dovevano rappresentare il mese della svolta ed invece ecco il solito nulla cosmico.Certo, il campionato di Serie B è lungo ed imprevedibile ma in casa rossoblù non si possono dormire sonni tranquilli. Lacontinua, per ora, ad essere distante solamente tre punti. Tre punti, tanti quanti separano il Cagliari dalla zona retrocessione. Lo(si, è presto per parlarne) non è mai apparso in terra sarda ma occhio alle trappole. La storia insegna che non sempre le favorite la spuntano, anzi, insegna che molte volte le grandi sulla carta si sono rivelate anime fragili sul campo., perché come detto prima, non dovrebbe essere un discorso che preveda anche il club sardo.Quindi, tre punti dalla zona playoff, otto dalla promozione diretta.. Tra un caos e l’altro, societario e sul campo, siamo arrivati così a dicembre, ultimo mese di questo 2022 direi da dimenticare. Cinque partite, cinque scontri per capire le vere ambizioni della squadra. Se il passo rossoblù dovesse essere ancora così altalenante, ma soprattutto senza vittorie, allora bisognerà mettersi l’anima in pace eSe invece il Cagliari saprà tornare a vincere allora il discorso cambia. Le vittorie si sà, sono come le caramelle, una tira l’altra.per dare maggiore fiducia all’ambiente, che comunque arriva da 4 pareggi consecutivi.L’ultimo in casa del Frosinone, capolista schiacciasassi dell’attuale campionato in corso. Una partita giocata a buoni ritmi inizialmente ma poi quasi gettata all’aria. Certo, c’è da dire che con un colpo di reni il Cagliari l’ha prima pareggiata e poi ribaltata nei minuti di recupero del secondo tempo. Questione di centimetri, questione di Var.Parma, Ternana, Perugia, Palermo e Cosenza. Queste le cinque gare che ci diranno di più sul Cagliari e sulla possibile rincorsa alla massima serie. Ora subito testa ai ducali, ospiti questo sabato all’Unipol Domus. Fabio Liverani dovràdella gara contro il Frosinone (soprattutto la grinta e la fame degli ultimi minuti) e far sì che i suoi uomini inizino il prossimo match allo stesso modo.Ci sarà da regolare la difesa, perché se l’attacco sta iniziando a regolarsi e a “rigare dritto”, di certo non possiamo dire lo stesso della retroguardia.Il Cagliarie questo è un dato di fatto. Per trovare una rete inviolata di Radunovic e della difesa rossoblù dobbiamo risalire addirittura al 7 ottobre, in quello scialbo 0 a 0 ottenuto in casa del Genoa. 3 clean sheet in queste prime 14 gare, due delle quali portarono alla vittoria. Ecco, quindi regolando la difesa probabilmente arriverebbero anche i tre punti.Dicembre, il mese della magia di Natale. Speriamo quindi che anche in casa rossoblù si possae serena a partire già dalla prossima delicata sfida contro il Parma, squadra che, in trasferta, non trova la via del gol da tre partite.