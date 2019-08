Ci siamo. La stagione 2019/2020 è ormai alle porte e per il Cagliari, come per altre squadre di Serie A, è già vigilia del primo impegno ufficiale, quello di Coppa Italia contro il Chievo.



Il calendario ha messo di fronte ai ragazzi di Maran un trittico di partite agostano, tra Coppa e campionato, che è già subito un banco di prova tostissimo; dopo la sfida con i clivensi, ecco quelle con Brescia e Inter. E’ vero che la partita contro i neroazzurri è prevista per l’1 settembre, ma andrà a chiudere una prima parte di stagione che comprende anche tutto il ritiro estivo.



La particolarità di questi match è che il Cagliari li giocherà tutti alla Sardegna Arena, uno dopo l’altro. Dunque, Pavoletti e compagni sono subito chiamati a confermare quanto di buono si dice della squadra rossoblù dopo l’ottimo mercato effettuato. Un avvio sprint comproverebbe lo status di squadra da tenere d’occhio, mentre un avvio spento porterebbe i primi mugugni che Maran non si auspica di certo. Facile capire, quindi, che questi tre scontri sono molto più importanti di quanto si possa credere, proprio per i motivi appena elencati. Calcio d’agosto sì, ma non troppo, verrebbe da dire. Che cosa si direbbe, ad esempio, se il Cagliari venisse eliminato dal Chievo in Coppa Italia e se non riuscisse a centrare almeno una vittoria tra Inter e Brescia? O ancora, quali critiche arriverebbero in caso di tre sconfitte? Maran andrebbe verso la sosta per le nazionali già con un fardello pesante sul capo. Al contrario, invece, il Cagliari potrebbe subito prendere il volo, approfittando anche dell’aiuto del pubblico, andando a vincere le tre partite, o quantomeno passare il turno in Coppa e conquistare almeno 4 punti in campionato, per far capire a tutti che quest’anno non si scherza.



Parole, sensazioni, previsioni. Ora non si può che fare questo. In attesa del responso del campo, ma anche di quello del mercato, che dovrà regalare al mister rossoblù, ancora due pedine, quel famoso terzino sinistro (Pellegrini) e quell’altrettanto famoso attaccante (sfida Ounas-Defrel-Simeone) di cui si parla ormai da settimane. L’arrivo del trio Nainggolan-Nandez-Rog ha fatto sognare tutto il popolo sardo – e dalle presentazioni si è visto tutto questo entusiasmo -, adesso bisogna quindi tramutare il tutto in un avvio positivo, per non far scemare questa aura positiva che c’è attorno al Cagliari. Sarà pure calcio d’agosto, ma quanto è importante...