E' già il Cagliari di Leonardo Pavoletti. L'attaccante rossoblù ha iniziato la nuova annata ufficiale nel migliore dei modi: 85 minuti per mettere il sigillo sulla prima sfida decisiva della stagione, due gol che hanno consentito ieri sera ai sardi di battere il Palermo e staccare il pass per il turno successivo di Coppa Italia. I primi centri del "nuovo" Cagliari di Rolando Maran portano la sua firma: grazie alla sua doppietta, la prima in assoluto in maglia rossoblù, i sardi volano così ai sedicesimi di finale di Coppa, dove ad attenderli ci sarà il Chievo.



Entrambe le reti però sono arrivate in modo insolito per chi, come Pavoloso, aveva abituato il pubblico della Sardegna Arena a segnare quasi ed esclusivamente su colpi di testa. La prima marcatura è arrivata dopo una conclusione di Cigarini ribattuta dalla difesa rosanero, con l’attaccante in posizione regolare pronto a ribadire in porta di piatto mancino. La seconda è una perla: splendido lancio in profondità di Lykogiannis, scatto sul filo del fuorigioco da manuale del calcio e preciso diagonale - ancora una volta di sinistro - che non ha lasciato scampo al portiere ospite Brignoli. Una doppietta atipica per Pavoletti, che ha già indossato i panni da leader del gruppo rossoblù. Dopo gli 11 gol della passata stagione (ben 9 arrivati su colpi di testa), Pavogol vuole migliorare il proprio score personale in maglia cagliaritana. E se il buongiorno si vede dal mattino, Maran e il popolo isolano possono dormire sonni tranquilli.



Ma nella vittoria della Sardegna Arena contro il Palermo, una nota positiva la merita - tra gli altri - anche Charalampos Lykogiannis: il laterale greco, prima causa il rigore (sfortunato e involontario fallo di mano) che consente a Nestorovski di agguantare il momentaneo pareggio, poi si riscatta alla grande lanciando Pavoletti con un brillante assist per il gol che chiude definitivamente la contesa. Una crescita esponenziale quella del classe '93, arrivato in sordina nel passato mercato invernale e ora integrato alla perfezione nei meccanismi della squadra rossoblù, sia in fase offensiva che in quella di copertura. Pavoletti già super e decisivo, Lykogiannis piacevolissima sorpresa di mezza estate: aspettando il match di domenica prossima contro l’Empoli, quando si inizierà a fare davvero sul serio, il Cagliari di Maran inizia a prendere sempre più forma.