Prima vittoria del 2020, prima vittoria del girone di ritorno, primo successo di Walter Zenga, primi tre punti dopo più di sei mesi che equivalgono a 12 partite.al Paolo Mazza di Ferrara di ieri, che ha consentito al Cagliari di battere la Spal,che ormai erano diventati cronici: come un gol ti cambia la prospettiva delle cose.vista la poca consistenza degli avversari, che hanno comunque anche ‘rischiato’ di vincere a loro volta allo scadere col tiro dell’ex Cerri parato miracolosamente da Olsen. Il Cagliari ha dominato il match, avendo il pallino del gioco per tutta la durata della gara, ma i ritmi bassi, il gran caldo e una condizione fisica ancora precaria, hanno fatto sì che le occasioni da gol non fossero poi tante. Letica, il portiere esordiente della Spal, ha dovuto fare gli straordinari sulla punizione di Rog nel primo tempo in particolare e su qualche sortita di Joao Pedro, fino a capitolare nel recupero quando ha respinto male il tiro del centrocampista croato che ha innescato il gol di Simeone su assist dello stesso Joao Pedro., visto il successo ottenuto. Il tecnico rossoblù porta acqua al suo mulino, chiaramente, ma non bisogna nascondere sotto il tappeto tutta la polvere che ancora c’è in giro. Anche perché si farebbe solamente del male, visto che la gara col Torino è tra tre giorni e. Sarà importante recuperare più pedine possibili, tra infortuni e squalifiche, già contro il Toro ci sarà il ritorno di Ceppitelli e Cigarini e vedremo quanto ancora ne avrà Nainggolan., ora è importante sistemare alcune cose che ancora non vanno per provare a scalare ancora la classifica e per far sì che la vittoria contro la Spal non sia solamente un caso.