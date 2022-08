Il campionato cadetto 2022/23 non parte nel migliore dei modi per il Cagliari targato Fabio Liverani. I sardi sono stati costretti ad inseguire per quasi tutto il match, complice il gol di Mancuso nella prima frazione di gioco. Un Como ben organizzato ha difatto quasi centrato il colpaccio, se non fosse stato perGaston Pereiro, proprio lui.. L'uruguaiano in questa sessione di mercato è sempre stato sull'orlo della cessione. Il centrocampista, c'è da dire, non ha mai dimostrato il suo vero valore. Arrivato il 31 gennaio del 2020, con tante premesse,, complici anche tanti allenatori che, in molte occasioni, hanno deciso di non puntare su di lui o di gettarlo nella mischia solamente negli ultimi minuti di gioco.Ora, con la Serie B, la sua vera occasione in Sardegna.Perché alla fine Pereiro è sempre stato una sorte di salvatore della patria. Come quando nella sua prima stagione in A diede di fatto il via alla grande rimonta rossoblù nella volata salvezza trovando il gol del 3-3 (e che gol) al 91' e l'assist decisivo per il 4-3 nel match salvezza casalingo contro il Parma.Si, l'uomo che magari per 80 minuti sta in panchina o magari risulta un fantasma in campo e trova improvvisamente il coniglio dal cilindro. Nonostante ciò il centrocampista offensivoe la sua permanenza non risulta essere ancora sicura. Chissà che magari, dopo una buona partita e aver salvato il Cagliari nella prima apparizione cadetta con un gol dai 25 metri, la società non decida di trattenerlo. Intanto si continua a guardare sul mercato ed i nomi di Gaston Ramirez (svincolato) e Riccardo Saponara (Fiorentina) sono sempre attuali.Ma il futuro di Pereiro secondo noi sarà ancora a tinte rossoblù.