Un punto dal sapore agrodolce quello conquistato ieri dal Cagliari tra le mura amiche contro un bell'Empoli. Sulla carta, in virtù della classifica e del peso specifico delle sue squadre, per i rossoblù l'imperativo era vincere la sfida interna contro i toscani, una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Invece, la compagine di Iachini ha messo alle corde la banda di Maran, sfiorando addirittura l'impresa in terra sarda. Alla fine ci ha pensato Diego Farias, a tempo quasi scaduto, ad evitare quella che avrebbe potuto essere una sconfitta pesantissima. Eppure la gara si era messa subito in discesa. I sardi erano scesi in campo col piglio giusto, trovando anche la via del gol con la specialità della casa, la solita incornata vincente di Leonardo Pavoletti. Già, il colpo di testa, una straordinaria sentenza del numero 30 rossoblù. Un qualsiasi cross in area di rigore, quando Pavoloso è presente negli ultimi 16 metri, diventa una potenziale occasione da rete: contro l'Empoli, l'attaccante toscano ha firmato il suo 42esimo centro in Serie A. Di questi, ben 21 sono arrivati grazie al suo marchio di fabbrica, il colpo di testa.



Tutto facile? Neanche per scherzo. Dopo il vantaggio, il Cagliari ha staccato la spina, abbassando l'intensità del pressing e subendo la feroce reazione empolese che, nella ripresa, ha trovato la forza (e la qualità) per ribaltare la partita con i sigilli di Di Lorenzo e Zajc. Quando la sfida sembrava ormai scritta e incanalata verso la sconfitta, Maran si è affidato a Diego Farias: il brasiliano con la valigia in mano ha pescato il jolly dal mazzo e ha regalato l'insperato 2-2 ai rossoblù in pieno recupero. Un gol certamente importante per muovere la classifica, ma che potrebbe significare la più romantica conclusione di un'avventura lunga 5 stagioni. Una sorta di bacio d'addio.

La trattativa con il Bologna procede infatti spedita, in cambio di Farias dovrebbe arrivare in Sardegna Diego Falcinelli, che diventerà così una pedina preziosa per il reparto avanzato di Maran. Nelle prossime ore è prevista la fumata bianca. Capitolo difesa: il Cagliari non molla la presa su Peluso, ma molto dipenderà dalle eventuali uscite di Lykogiannis e Pajac. In uscita Andreolli, che ha molti estimatori in Serie A, mentre dovrebbe restare Pisacane: respinte tutte le proposte arrivate, come testimonia anche il recente rinnovo fino al 2020 con opzione per un'ulteriore stagione. A centrocampo, dopo aver salutato Dessena, i rossoblù hanno praticamente definito l'operazione in entrata per Christian Oliva, centrocampista classe '96 del Club Nacional di Montevideo. Affare da circa 5 milioni di euro, con il calciatore atteso molto presto alle visite mediche di rito. Sullo sfondo resta viva la pista Nandez, ma al momento persistono le solite divergenze con il Boca Juniors sulle modalità di pagamento. E Barella? Per ora il Cagliari non vuole saperne di cedere il proprio gioiello (l'Inter continua ad avere una corsia preferenziale), ma in caso di offerta irrinunciabile gli scenari potrebbero cambiare.