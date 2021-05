La stagione 2020/21 finalmente si è conclusa. Il Cagliari ha terminato con la sconfitta casalinga contro il Genoa ma tutto sommato non possiamo lamentarci. I rossoblù nella gara di sabato sera sono apparsi stanchi, o per meglio dire cotti. Questo perché Leonardo Semplici per raggiungereha spremuto ogni singolo giocatore sino all’ultimo goccio. Un vero e proprio miracolo se si pensa alla situazione prima del suo arrivo. Certo, la rosa era certamente di alto livello ma a lui si deve l’aver recuperato mentalmente una squadra che ormai era veramente alla deriva.Sorvoliamo sulla partita contro l’ex Ballardini, anche se, perdere l’ultima, non fa piacere ma alla fine poco conta. Focalizziamoci invece sulla prossima stagione, o meglio, su chi dovrà essere il timoniere della nave. Leonardo Semplici verrà riconfermato da Tommaso Giulini ?per trovare una salvezza incredibile ma che al momento non danno la conferma automatica all’ex tecnico della Spal. Il contratto prevede ancora 12 mesi ma il presidente rossoblù è ancora indeciso sul da farsi.Lo stesso Semplici ha dichiarato che il suo futuro non è ancora stato scritto e che ovviamentei. I tifosi rossoblù a gran voce chiedono la sua riconferma e sperano che questa possa avvenire nel corso della settimana, in modo tale da poter iniziare a costruire la prossima stagione sin da subito.Il problema però sta nelle ultime voci di mercato, o meglio, agli ultimi scossoni arrivati dalle altre panchine della Serie A.ri ha infatti annunciato che il prossimo anno non sarà l’allenatore della Sampdoria. Ranieri, che in passato ha fatto la storia del Cagliari, è uno dei sogni proibiti di Tommaso Giulini. Ogni anno il numero 1 rossoblù tenta di portare Sir Claudio sulla panchina isolana.Non solo Ranieri, perché l’altro nome “caldo” è quello di, che dopo due stagioni ha deciso di salutare l’Hellas Verona. Il discepolo di Gasperini interessa soprattutto al d.s Capozucca, colui che in passato aveva provato a portare in Sardegna proprio l’attuale allenatore dell’Atalanta e che ora, a distanza di pochi anni, vorrebbe convincere Juric, il Gasp 2.0.C’è da dire che il Cagliari ha sotto libro paga già due allenatori, ovvero Semplici e Di Francesco.sarebbe uno sgravo fiscale abbastanza inutile e la priorità è quindi quella di capire se, in caso di addio, Semplici possa trovarsi subito una sistemazione. L’Udinese intanto ha provato a sondare il terreno. Gotti saluterà ufficialmente e l’ex Spal è un profilo che interessa assai, visto che si addice al gioco difensivo che tanto praticano i bianconeri.Nei prossimi giorni si scriverà quindi il futuro del Cagliari e personalmente spero che il condottiero sia proprio Leonardo Semplici. Nel momento più buio della stagione ha deciso di accettare un compito complicato, remando controcorrente e salvando “baracca e burattini”. Ranieri sarebbema a volte è meglio tenere saldi i bei ricordi senza rischiare di buttare tutto all’aria magari incappando in una stagione storta. Juric invece sarebbe un profilo per cercare di provare ad alzare leggermente l’asticella, anche se tutto questo potrebbe farlo anche lo stesso Semplici.Domani Giulini incontrerà Semplici ed insieme valuteranno la giusta soluzione, anche perché bisogna vedere se gli obiettivi sono comuni. Da qualche anno il Cagliari sta provando a partire con il botto per centrare qualcosa di più oltre alla salvezza ma diciamocelo, forse dopo qualche delusione bisogna ritornare con i piedi per terra e …