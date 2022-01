Il 2022 sembra essere, almeno per il momento, l’anno del Cagliari di Walter Mazzarri. Dopo laottenuta in casa della Sampdoria eccone arrivare una abbastanza simile. I rossoblù del 2021 dopo essere passati in svantaggio avrebbero mollato tutto, invece, con il nuovo anno, riescono a trovare la forza di reagire e di ribaltare la partita.Un, che, nel momento di difficoltà, si è girato verso una panchina abbastanza corta ed. Si tratta di Gaston Pereiro, giocatore utilizzato con il contagocce ma che, dopo la serata di ieri, potrebbe ritagliarsi il giusto spazio in campo. Ma quperché ad uscire non è stata la punta (in questo caso Pavoletti) come spesso accadeva in passato bensì Deiola. Fuori un centrocampista per un giocatore più offensivo.Gastonil Cagliari in una delle serate forse più storte della stagione e di portarlo alla ribalta. Il palo di Bellanova sullo 0 a 0, il gol subito su una splendida punizione di Orsolini., soprattutto contro un Bologna rimaneggiato e praticamente senza allenamenti (e che nel finale ha provato a portare via il pareggio restando sempre a terra).L’uruguaiano è entrato e prima haed infine, al minuto numero 94, ha controllato di tacco un passaggio di Joao Pedro e(complice la deviazione di Theate). Estasi totale.Una prestazione da 7,5 che molto probabilmente farà riflettere il tecnico e l’intera società. Gaston Pereirocon probabile ritorno in patria. L’obiettivo della società era quello di liberarsi di coloro che erano stati impiegati con il contagocce o che non volevano sposare la causa rossoblù. Tra questi i 4 uruguaiani.Ed invece eccolo, lo scatto d’orgoglio di Pereiro,che fino a ieri sera era stata tenuta nascosta.Gaston merita più spazio, magari anche a gara in corso, ma certamente non merita di partire così. Ierima soprattutto ha dimostrato che lui ha i numeri giusti e che, se messo nelle giuste condizioni, può risultare determinante per centrare l’obiettivo salvezza. Waltere potrebbe tenerselo stretto.L’ultima parola spetta ovviamente anche alla società ma siamo sicuri che, dopo il miracolo contro il Bologna, nin fase di costruzione (o riparazione) della rosa rossoblù. Nel frattempo testa alla Roma, perché, con il giusto entusiasmo, tutto è possibile.