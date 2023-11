Che sarà un campionato lungo e duro questo l’abbiamo capito da settimane. Il Cagliari intanto continua a muovere la classifica e a dimostrare che finalmente è tornata “tra le righe”. Certo,e bisogna farlo soprattutto quando si gioca in casa.Contro il Monza di Palladino i rossoblù giocano un tempo prima di mollare leggermente la presa. Una mossa da non fare anche perché i brianzoli non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Un pareggio giusto per quello visto sul campo ambo le parti, un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Cagliari vista la buona prima frazione di gioco., che lotta su ogni pallone e prova a prendere il pallino del gioco sin da subito. Dossena trova la seconda rete consecutiva nella massima serie e porta in vantaggio i rossoblù. Partita sontuosa dell’ex Avellino, che da quel momento in poi erige un muro e decide di non far passare nessuno. Nel frattempo a centrocampo Prati imposta la squadra mentre davanti Petagna fa tutto il lavoro sporco della squadra. La squadra pressa, crea e difende bene ma sfortunatamente non riesce a trovare la rete del raddoppio. Non riuscire a chiudere la partita, ecco quale sarà il rimpianto.All’intervallo Raffaele Palladino motiva i suoi, prova a mischiare le carte e trova la soluzione. Maric per Colombo. Mossa vincente. Gol del pareggio e partita in perfetto equilibrio. I biancorossi non sono quelli visti nella prima frazione e continuano a pressare. Ranieri ammortizza il colpo con le, rimettendo in carreggiata i suoi prima che perdessero la retta via.con una bella parata su Gagliardini mentre la traversa “grazia” i sardi su un tiro di Ciurria. Un punto a ciascuno ed ognuno a casa con i propri rimpianti. Alla fine giusto così.Ora il prossimo weekend ci sarà la. Una partita sulla carta difficile perché i biancocelesti non stanno attraversando un buon momento e sicuramente vorranno svoltare e rimettersi in carreggiata. Ciò non toglie che gli uomini di Ranieri non possano giocarsi la partita. La squadra è in fiducia e può benissimo sfruttare proprio il momento no degli avversari. L’importante sarà provarci fino all’ultimo perché anche solamente un punto guadagnato potrà risultare utile per l’obiettivo finale.