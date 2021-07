Esperienza, fisicità, tecnica, capacità di inserimento, tiro potente e preciso, voglia di vincere. Così lo scorso sabato il Cagliari Calcio ha annunciato ufficialmente. Il centrocampista olandese arriva a titolo temporaneo dal Marsiglia sino a giugno del 2022 con opzione per la stagione successiva.Kevin Strootman sarà di fatto il nuovo motorino del centrocampo rossoblù, coadiuvato daUn grande colpo di mercato che permetterà al tecnico Leonardo Semplici di cancellare uno dei grossi problemi visti lo scorso anno, quello legato al regista, ruolo interpretato da Marin nell’era di Di Francesco. L’olandese, soprannominato “Lavatrice”, potrò rivelarsi un vero uomo chiave sia in fatto di recuperare palloni sia nel rivelarsi uomo assist.Un affare quello con ilche allo stesso tempo ha sollevato qualche domanda aggiuntiva. Perché Strootman ha scelto sì la Sardegna, su di lui c’era anche il forte pressing del Genoa, ma c’è da dire che i francesi non hanno nemmeno posto resistenza, provando magari a cederlo a titolo definitivo e non in prestito.Il messaggio celato potrebbe essere quello del. Strootman in Sardegna ma in cambio una prelazione sul, ormai prossimo a lasciare i rossoblù. Il tecnico dei francesi, Jorge Sampaoli, connazionale del Cholito, ha richiesto a gran voce l’attaccante del Cagliari, che, grazie a questo trasferimento, si potrebbe mettere in mostra in un nuovo campionato ma soprattutto in Europa League. Uno scambio di favori quindi tra le due società,che potrebbe arrivare anche a livello di formula. Strootman è sbarcato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, Simeone potrebbe fare il viaggio inverso ma con la stessa formula.D’altra parte il Cagliari vorrebbe cercare di monetizzare qualcosa, magari con un prestito con indennizzo ed uno sconto sul totale, perché per un Simeone che parte (e in attacco non sarà l’unico) ci dovrà essereEd è per questo motivo che l’argentino è ancora un giocatore di proprietà degli isolani. Fino a quando non si troverà il giusto sostituto non partirà. L’erede doveva infatti esserema i rossoblù hanno tentennato troppo, lasciando l’attaccante in mano all’Eintracht di Francoforte.Occhio però, perché la giusta offerta francese (quindi cessione definitiva) potrebbe dare al Cagliari la possibilità di investire sul mercato e quindi mollare la presa prima di aver trovato un nuovo centravanti.Il d.s Capozucca ora dovrà valutare altri profili. Intanto Strootman è arrivato, Simeone ha sempre le valigie pronte ed il Marsiglia attende al varco.