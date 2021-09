Allo stadio Diego Armando Maradonanonostante il passivo sia stato solamente di due punti. Questo perché non conta sempre e solo il risultato ma bensì anche come esso viene maturato.. Un insolito 4-4-1-1 con Nandez a fare da supporto all'unica punta Joao Pedro. Tentare di difendere il risultato da subito senza provare a colpire l’avversario. Nella sua gara della “vita”, Mazzarri mette così a segno un clamoroso passo falso decidendo di non provarci nemmeno. Un conto è tentare di non subire e provare a sorprendere l’avversario in contropiede,cercando di non subire la goleada dalla capolista Napoli.Se uno già pensa di non potercela fare, perché non provare ad attaccare e a fare la partita? Alla fine, che siano 1, 2 o 5 i gol subiti, poco cambia. Perché non provare a giocare in velocità con due punte rapide come Joao e Keita? Perché no?I tifosi preferisconogiocandosela che andare a far ridere. Il pullman è stato parcheggiato ma alla fine il pullman è utile solamente se porti a casa la pagnotta., già sulle gambe dopo poche partite. Gli avversari viaggiano a ritmi più alti (vedi Empoli) e iniziano a portare a casa importantissimi punti salvezza.Ora, venerdì ci sarà il delicatissimo match interno contro il Venezia, dove è assolutamente vietato sbagliare. Il Cagliari deve fare punti prima della sosta perché da quel giorno inizierà il vero esame di Walter Mazzarri, dove avrà il tempo necessario per resettare la squadra e metterla in campo a proprio piacimento dopo aver scacciato i demoni dalla testa dei giocatori