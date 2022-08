Un giocatore capace di. La richiesta di Fabio Liverani alla società era stata ben chiara. Serve qualcuno capace di prendere tutti per mano soprattutto nei momenti più bui. Ed ecco che quindi, un po' a sorpresa, a Cagliari è arrivato Marco Mancosu.Mancosu cresce appunto calcisticamente nelle giovanili dei rossoblù ed esordisce nel 2007 in Serie A a 18 anni. Un Ascoli-Cagliari che terminò 2-1 ma che vide proprio Mancosu andare a rete all'esordio. Un'unica apparizione con il club sardo, oltretutto lontano dalla sua terra, prima di girare l'Italia e fare le fortune soprattutto di Benevento, Lecce e Spal. Eppure negli ultimi anni si era parlato tanto dii. Rescissione contrattuale con la Spal (che si ringrazia per aver accontentato il giocatore) e firma con il suo club del cuore, il Cagliari. Pronti, partenza, via. Maglia numero 5 (con tanto di chiamata a Conti) e gol nel nuovo esordio.con un gol davanti ai suoi tifosi, o meglio, il suo popolo. Marco da il via alla rimonta rossoblù contro il Cittadella, terminata poco dopo da Makombou.Non solo gol. Mancosu, che sulle gambe aveva solamente due allenamenti con i nuovi compagni, ha dimostrato di essere quel giocatore capace di far fare il salto di qualità. Dribbling, gamba, giocate. Insomma, un giocatore veramente completo. Sulla carta fa la mezzala/trequartista ma sul campo lo trovi anche in difesa in qualsiasi momento della gara.Marco ha già dimostrato di tenere la maglia e di essere pronto a dare tutto per il Cagliari. E se queste sono soltanto le premesse dopo pochi allenamenti, chissà cosa accadrà durante tutto l'arco della stagione.Nel frattempo la società è al lavoro per terminare la rosa. Mancano pochi giorni e finalmente il calciomercato chiuderà i battenti per questa sessione estiva. Intanto contro il Cittadellaseppur con tanta sofferenza. Il campionato cadetto è così, duro, imprevedibile, lungo. La vittoria però darà morale e fiducia alla squadra che, regolata un po', saprà togliersi veramente tante soddisfazioni.Nulla da nascondere. Il Cagliari è tra le favorite per il ritorno in A.Nel frattempo godiamoci le magie di Mancosu, che, dopo appena una partita, si è ripreso alla grande il cuore dei tifosi rossoblù.