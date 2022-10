Se dici Venezia in casa Cagliari ovviamente tornano. Un passato recente visto che stiamo parlando solamente dello scorso maggio. Uno 0 a 0 in terra lagunare che condannò i rossoblù a retrocedere all'ultima giornata di campionato.Ed allora eccoci qui. Dopo pochi mesi ecco il tempo di prendersi una piccola rivincita morale, quella di conquistare tre punti d'oro contro una diretta rivale per la promozione in Serie A.Il Cagliari, seppur arrancando, trova la rete del vantaggio nella prima frazione di gioco con una punizione velenosa di Mancosu, tra i migliori in questa prima parte di campionato.Nella ripresa invece arriva il black out più totale. Gli ospiti, trascinato dal subentrante Cheryshev, non solo trovano le forze di pareggiare ma persino quelle dii. 1 a 4 il risultato finale, squadra contestata e fischiata dai propri tifosi e Liverani sulla graticola.Sulla carta i rossoblù posseggono un'ottima armata ma in campo poi non riesce quasi mai a trovare la giusta quadra. La difesa balla veramente troppo, concede più del dovuto e non riesce a trovare la giusta quadra per l'imbattibilità.ma questo è dovuto anche alle negligenze di tutto il pacchetto difensivo, che mai fino ad oggi ha fatto traspirare sicurezza e determinazione. Sicuramente è uno dei reparti che più lascia grossi dubbi.Il centrocampo, il settore che più dovrebbe trainare la squadra, alterna momenti di grandi giocate ai più frequentNon esiste ad oggi l'asticella tanto sperata dopo la costruzione della rosa., con le punte mai determinanti e molto spesso apparse spente.Tutto ciò rappresenta, in quanto, se non risolto al più presto, porterà alla fuga delle rivali. L'obiettivo stagionale è senza ombra di dubbio la promozione diretta ma, dopo le prime uscite, la paura di non centrare l'obiettivo è veramente tanta.