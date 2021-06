Nell’ultima stagione di Serie A il Cagliari ha avuto non pochi problemi a trovare la via del gol con i propri giocatori. Tirando le sommenon sono poi tante, soprattutto se pensiamo al fatto che solamente Parma, Benevento e Udinese hanno fatto peggio. Un campanello d’allarme, che anche noi avevamo lanciato durante la stagione, che fa preoccupare tutti quanti.Se dal Cagliari prendiamo e togliamo Joao Pedro, beh finiamo nel vuoto più totale. Il brasiliano, che ricordiamo è una seconda punta e non quella centrale di riferimento, ha messotrascinando di fatto il Cagliari alla salvezza. Il secondo cannoniere dei rossoblù è Giovanni Simeone, con solamente sei reti, tra l’altro messe a segno nelle prime giornate di campionato.Rispettivamente quattro ed un gol, anche se bisogna dire che questi ultimi hanno trovato meno minutaggio.E quindi parte la giusta riflessione, ovvero quella sul cosa fare in vista della prossima stagione di Serie A. Leonardo Semplici ci, rilanciato nel finale di stagione e che, se messo nelle giuste condizioni, può tornare a brillare e a segnare con continuità. Il ruolo di seconda punta toccherà senza ombra di dubbio al solito Joao Pedro, vero punto di riferimento degli isolani. E gli altri? Sicuramentee proveranno a trovare fortuna altrove. Alberto Cerri,, vorrebbe giocare di più e sta cercando la giusta soluzione per abbandonare il ruolo di panchinaro. Su di lui è forte l’interesse del Pisa ma anche altre squadre di Serie B sono sulle sue tracce.è invece l’attaccante con più richieste. West Ham, Marsiglia, Hellas (che propone lo scambio con Lasagna), Torino e Bologna sono le squadre che più volte hanno telefonato al presidente Giulini, pronto a far partire l’argentino solo in caso di un’offerta congrua.Il problema rimane però su chi puntare per rinforzare la rosa, perché per due attaccanti che vanno (senza contare il già ceduto Despodov) due dovranno entrare. Dal Pescara rientrerà dal prestito Damir Ceter, che verrà valutato in ritiro a Pejo, e poi ad Aritzo, dal neo mister; ciò però non toglie che potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito. Inoltre verranno valutati anche Zito Lovumbo e Gianluca Contini, anche se, al 90% i due giocatori della primavera potrebbero andare a fare le ossa in qualche squadra cadetta o all’Olbia.Il nome al momento più gettonato è quello diattaccante colombiano del River Plate, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Inter e degli scozzesi dei Rangers ma, in caso di non prolungamento con gli argentini, la palla passerebbe direttamente al giocatore, libero di firmare con chiunque esso voglia. Ed ecco cheche potrebbe comprare l’attaccante per poi girarlo in prestito proprio al Cagliari di Semplici.Intanto Capozucca si guarda intorno, perché ricordiamolo, per un attaccante che va ci dev’essere pronto a sbarcare in Sardegna il giusto sostituto.