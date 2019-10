Avete presente il detto "l'appetito vien mangiando?". Ecco, è quello che sta accadendo in casa Cagliari in questo periodo. I rossoblù escono dalla Sardegna Arena e dal turno infrasettimanale contro il Bologna con ancora più consapevolezza dei propri mezzi. Chi segue i ragazzi di Maran attentamente fin dalla scorsa stagione ha ben presente quante altre volte si è presentata una partita come quella di ieri: Bologna in vantaggio e porta stregata nel primo tempo. In molti casi il Cagliari non è mai andato oltre al pari in match come quelli di ieri. E invece, non solo ha vinto, ma ha anche meritato di farlo, nonostante il brivido finale dell'autogol di Faragò.



Ecco, ed è proprio questo appetito, questa mentalità, questa voglia di rimanere nei piani altissimi della classifica, che sta facendo ora la differenza, D'altronde, non si fanno 8 risultati utili consecutivi a caso, senza una struttura di squadra ben consolidata. Il Cagliari sa di essere là in alto non per caso e dunque sta facendo di tutto per rimanerci.



E' chiaro che dopo 10 giornate ancora non si può festeggiare più di tanto, non abbiamo raggiunto nemmeno un terzo del campionato e siamo solo a fine ottobre. Bisogna però mantenere questo entusiasmo, questa voglia di stupire, fin dal prossimo appuntamento dei rossoblù: Atalanta-Cagliari. La sfida al Gewiss Stadium è l'ennesima prova di maturità a cui è chiamata questa squadra. Contro i terribili ragazzi di Gaseprini, usciti indenni anche ieri dal San Paolo, Joao Pedro e compagni capiranno ancora una volta di che pasta sono fatti. E qualunque risultato verrà fuori da Bergamo, il Cagliari sa qual è la propria forza e su questa forza dovrà continuare con questo spirito, con questa mentalità che la sta contraddistinguendo.