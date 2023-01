. Le lancette scandiscono il tempo ma in casa Cagliari sembrano non passare mai. L'annuncio ufficiale prima di Natale ma tanta tanta attesa prima del ritorno in panchina., quel popolo tanto amato che mai lo ha dimenticatoio, anzi, lo ha sempre sognato.Ora è tutto vero,e domani finalmente tutto diventerà ancora più reale. Una realtà che comunque è già iniziata da inizio mese, quando Sir Claudio ha preso in mano le redini della squadra iniziando a trasmettere le sue idee. Sarà difficile vedere subito la sua mano, il cambio avverrà gradualmente ma sarà importante rivedere un entusiasmo che manca da troppo tempo. L'Unipol Domus va verso il sold out e si preannuncia qualcosa di veramente spettacolare.Nel frattempo ecco le. È ormai ufficiale l'arrivo di Azzi dal Modena. Il giocatore, capace di agire su entrambe le corsie, era ad un passo dal vestire la maglia del Palermo, salvo poi ripensarci dopo una chiamata del neo mister rossoblù. Il brasiliano potrà quindi rivelarsi utile su più fronti, sia in difesa che a centrocampo, soprattutto in caso di cambio modulo e di 4-4-2 come starebbe pensando di fare mister Ranieri.Difesa e centrocampo, qui si sta lavorando.è il nome forte in caso di addio di Viola (parere personale: sarebbe un errore) mentre per il pacchetto arretrato, oltre al sogno Sirigu, ecco spuntare Gyomber, anche se vicino al rinnovo con la Salernitana. Sfuma invece definitivamente Colley, troppo alte le richieste della Sampdoria e dello stesso gambiano.Capitolo Nainggolan., specialmente in Italia e le ultime sue avventure non favoriscono l'inserimento delle pretendenti. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal Monza di Galliani e Berlusconi. Ecco perché il rossoblù potrebbe essere nuovamente il suo colore. Il tutto però dal prossimo febbraio, data utile per il tessera degli svincolati.