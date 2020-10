Che sarebbe stata una stagione particolare lo si poteva intuire già da tempo. Sono passate solo tre giornate di campionato e questa sensazione si avverte sempre di più. Il Covid sta condizionando tutti, sia dal punto di vista sportivo, con le partite rinviate o annullate, sia dal punto di vista economico, con pochi soldi sul mercato e diversi affari saltati, in stand by o in ritardo. Da questo tourbillon di disagi non è esente nemmeno il Cagliari ovviamente, che ha il suo bel da fare per districarsi in queste situazioni.Parlando prima dell’aspetto sportivo, che l’avvio sarebbe stato difficile lo sapevano anche i muri. Ironia della sorte, il calendario ha piazzato nelle prime tre giornate altrettante squadre che praticamente avevano cambiato pochissimo nell’ultimo calciomercato e che quindi si sono ripresentate ai nastri di partenza già rodate e con i meccanismi, oliati, al contrario della banda di Di Francesco, un cantiere (tuttora) aperto. Contro il Sassuolo, all’esordio, forse davvero la squadra che ha cambiato meno di tutte, dopo un avvio difficile, i rossoblù erano riusciti a portare a casa un pareggio preziosissimo; contro la Lazio erano arrivati alcuni passi indietro a livello di prestazione, che avevano portato ad una brutta sconfitta, seppur non nel punteggio; contro l’Atalanta è arrivata una sconfitta netta, stavolta anche nel risultato, arrivata però contro una squadra ingiocabile, già in forma smagliante e che sta dando lezioni di calcio a tutti. Contro i neroazzurri, peraltro, il Cagliari sul piano della prestazione non ha demeritato e ha fatto vedere anche delle cose interessanti, ma è chiaro che la sconfitta è meritata e pesante. Ora, la sosta arriva a puntino perché il tecnico abruzzese avrà modo di integrare ancora di più i nuovi, anche se molti ragazzi risponderanno alla chiamata della propria Nazionale e saranno lontani da Asseminello.Ecco, veniamo ora all’aspetto del calciomercato. Mancano ormai pochissime ore alla fine delle trattative per quanto riguarda l’edizione estiva, ma il Cagliari, così come praticamente tutte le altre squadre di Serie A, si ritrova con tantissime cose da fare, in entrata e in uscita. Ovviamente, il focus è puntato su Radja Nainggolan, si cercherà di portare a casa il giocatore fino all’ultimo secondo, tenendo ben presente che più passa il tempo più l’affare si fa difficile. Nainggolan è una telenovela che va avanti da più di un mese, quando il belga ha fatto ritorno in neroazzurro dopo la scadenza del prestito al 31 agosto. Dopo aver anche giocato per 15’ il primo match dell’Inter contro la Fiorentina, l’ex romanista ha poi saltato le gare contro Benevento e Lazio, aspettando l’ok per prendere il primo aereo e tornare nella sua amatissima Sardegna. La distanza tra le parti è ancora da limare, c’è fiducia, ma il tempo gioca contro i rossoblù.Oltre al centrocampista classe ’88, il Cagliari sta cercando di prendere al fotofinish anche un altro esterno offensivo, e il nome più accreditato è quello di Brian Rodriguez, uruguaiano del Los Angeles FC. Un trasferimento ancora più complicato perché essendo internazionale potrebbe andare a rilento e il tempo a disposizione dei rossoblù potrebbe anche non bastare. Occhio, infine, alle occasioni last minute per cui si lavora sottotraccia, dal doppio centrocampista, Nainggolan più Mancosu, all’esterno destro difensivo. Infine, non meno importanti però, sono le uscite che dovranno essere fatte prima della fine del calciomercato. Il Cagliari ha diversi esuberi che vanno piazzati per alleggerire il monte ingaggi e per consentire a ‘Difra’ di lavorare al meglio. I più vicini all’uscita sono Bradaric e Despodov, entrambi nel mirino del Paok Salonicco, mentre per gli altri si navigherà a vista fino a stasera. E’ molto probabile, infine, che qualche giocatore rimarrà fuori lista alla fine del mercato. Insomma, la prima parte della stagione si chiude oggi con il calciomercato e con le tre giornate di campionato già disputate. Per il Cagliari la stagione inizierà da domani in poi…