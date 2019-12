Mentalità. Consapevolezza. Continuità. Il Cagliari non si ferma più. Coppa o campionato non fa differenza per i ragazzi di Maran. E non fa differenza ormai nemmeno più chi va in campo, siano i big, siano le seconde linee.



I rossoblù sono in un momento talmente magico che riesce davvero tutto. Una doppia vittoria contro la Sampdoria a cui ha contribuito letteralmente tutta la rosa a disposizione di Maran, infortunati esclusi; due partite, due formazioni completamente diverse, ma stesso risultato.



La forza del gruppo è uno dei segreti di questo Cagliari targato 2019/2020 e questo aspetto era già venuto fuori nelle scorse settimane, Ora, però, c'è stata la prova sul campo: tra campionato e coppa il tecnico dei rossoblù ha utilizzato ben 21 giocatori, praticamente tutta la rosa esclusi gli infortunati, ma alla fine delle due partite il Cagliari è uscito dal campo sempre vincente. La mentalità che ha creato Maran in questa squadra è palese e non cala nemmeno se in campo non vanno i titolari.



Ora a Sassuolo ci si rituffa sul campionato. Ci sarà una formazione ancora diversa in campo rispetto alla doppia sfida contro la Samp, ma certamente con la stessa mentalità vincente che contraddistingue il Cagliari quest'anno.