Le due vittorie ottenute nel 2022 avevano fatto ben sperare in casa Cagliari.La partita con la Roma rappresenta uno scoglio non insuperabile. La squadra di Mourinho non rappresenta una vera e propria corazzata ed i rossoblù, in uno stato mentale di grazia, erano pronti a compiere il colpaccio.Ma dopo le parole post partita di MihajlovicIl giro di tamponi pre partenza ha bloccato 5 giocatori rossoblù, di cui 3 titolari. Lovato, Bellanova, Grassi, Oliva e Aresti non hanno potuto prendere parte alla trasferta capitolina, complicando i piani di mister Walter Mazzarri.Ma partiamo con ordine.. I “superstiti” sono scesi in campo con grinta e volontà (almeno quasi tutti) e per poco non si tornava da Roma con un buon punto. Peccato per quel colpo di mano del solito ormai disastroso Dalbert e di quel miracolo di Rui Patricio su Joao Pedro. Se la strada è quella che abbiamo visto in queste prime tre partite del 2022 alloraquasi tranquillamente.Diciamo quasi perché abbiamo visto che molte volte serve anche avere fortuna e questo fattore in casa Cagliari molte volte non è presente. Per la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina Walter Mazzarri devedal giro dei prossimi tamponi e/o dal mercato di riparazione. Perché oltre ai vari infortunati e positivi (più Keita in Coppa d’Africa) per la sfida di campionatoi, diffidati e ammoniti contro la Roma.In settimana inoltre ci saràun obiettivo che molto probabilmente non interessa al tecnico che nella giornata di ieri ha detto che la squadra dovrà dare priorità al campionato e alla salvezza. Giustamente direi. Sarà quindi fondamentale intervenire sul mercato, anche perché il tempo stringe e questa rosa ha bisogno di qualche innesto per terminare la stagione.Altare non andrà via e con gli arrivi di Lovato e Goldaniga la difesa a “tre” dovrebbe essere coperta abbastanza. Davanti senza Pavoletti e Keita troviamo il nulla cosmico, quindi,Ceter è ancora infortunato (e comunque non da garanzie) e Pereiro ha dimostrato di dare il meglio da trequartista ma soprattutto a gara in corso.Ma se per l’attacco e la corsia di sinistra sembrano esserci poche idee sul mercato, ecco che forse, qualcosa per il centrocampo si è finalmente mosso. Manca soltanto l’ultimo step ma. Lo svizzero, di proprietà dello Young Boys, ha già accettato l’offerta dei rossoblù. Ora manca solo l’accordo con la squadra sulla formula della sua cessione. Finalmente Walter Mazzarri avrà il tanto atteso mediano da mettere al posto (o insieme) a Grassi. Un acquisto fondamentale perché questodai compiti difensivi e lo “lancerà” verso la zona offensiva, dove, come abbiamo già visto, riesce a dare il suo meglio.Ora testa alla Fiorentina, passando per Sassuolo, con la speranza che il d.s Capozucca riesca aper mettere i cerotti laddove occorrono.